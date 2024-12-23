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Прокуратура спасла от подтопления многоквартирный дом на улице Конева в Омске

Во дворе дома была обустроена ливневая канализация.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая новость для жителей многоквартирного дома по адресу Конева, дом 22 в Омске. В результате вмешательства прокуратуры Кировского округа Омска решена их давняя проблема с подтоплением подвалов в половодье.

Ранее из-за отсутствия должного водоотведения территория многоквартирного дома и проезд регулярно затапливались. Многочисленные жалобы граждан ни к чему не приводили.

Прокуратура отреагировала на обращение жителей и вынесла представление в Департамент городского хозяйства администрации Омска. Благодаря этому были проведены работы по обустройству ливневой канализации. Эти меры помогут решить вопрос с регулярными подтоплениями и предотвратит подобную ситуацию в будущем.