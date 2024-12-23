Прокуратура спасла от подтопления многоквартирный дом на улице Конева в Омске

Прокуратура отреагировала на обращение жителей и вынесла представление в Департамент городского хозяйства администрации Омска. Благодаря этому были проведены работы по обустройству ливневой канализации. Эти меры помогут решить вопрос с регулярными подтоплениями и предотвратит подобную ситуацию в будущем.