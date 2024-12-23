В Башкирии началась шестидневная рабочая неделя

В Башкирии стартовала длинная рабочая неделя перед грядущими новогодними каникулами. Как напомнили в Минтруда, жителям республики предстоит отработать шесть дней — с 23 по 28 декабря.
Отметим, что рабочая суббота сокращенной не будет, из-за того, что она стала заменой понедельника, 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.
После длинной трудовой недели жителей Башкирии ждут 11-дневные выходные. Они продлятся с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года.
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