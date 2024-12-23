Склад горючих материалов под окнами жилого дома устроила бригада иностранных строителей во Владивостоке

Как пишут очевидцы в социальных сетях, неделю назад подрядчик организовал складирование горючих стройматериалов в арке здания. Стройматериалов было много — разгрузили контейнер с пенопластом, при его возгорании все квартиры этой секции дома могли бы оказаться непригодными для проживания. (Напоминаем, недавно во Владивостоке из-за загоревшейся несанкционированной свалки под окнами дома на Народном проспекте оказалась уничтожена огнём квартира — единственное жильё для женщины с малолетней дочерью; теперь погорельцам помогают прокуратура и мэрия, управляющей компании грозит уголовная ответственность).
Сегодня бригада рабочих перегородила проезд по придомовой территории на Чкалова, 10, высыпав самосвал песка на проезжую и пешеходную часть. А на прошлой неделе очевидцы застали рабочих за оштукатуриванием стен при стабильно отрицательной температуре воздуха. Штукатурка, нанесённая таким образом, легко смахивается со стен рукой.
Когда в конце ноября рабочие уронили на тротуар чан с бетонной смесью, потому что лопнул трос крана, пострадавших не оказалось разве что по счастливой случайности — место проведения работ огорожено не было. Убирать упавшую ёмкость строители не стали.
Работами на объекте Чкалова, 10 якобы занимается «Фонд капитального ремонта», привлекая к ним трудовых мигрантов из республик Средней Азии.