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Склад горючих материалов под окнами жилого дома устроила бригада иностранных строителей во Владивостоке

Рабочие, которые 22 ноября 2024 года уронили чан с бетоном на тротуар с высоты нескольких этажей во время выполнения ремонтных работ крыши дома № 10 по улице Чкалова во Владивостоке, продолжают нарушать правила безопасности на объекте, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишут очевидцы в социальных сетях, неделю назад подрядчик организовал складирование горючих стройматериалов в арке здания. Стройматериалов было много — разгрузили контейнер с пенопластом, при его возгорании все квартиры этой секции дома могли бы оказаться непригодными для проживания. (Напоминаем, недавно во Владивостоке из-за загоревшейся несанкционированной свалки под окнами дома на Народном проспекте оказалась уничтожена огнём квартира — единственное жильё для женщины с малолетней дочерью; теперь погорельцам помогают прокуратура и мэрия, управляющей компании грозит уголовная ответственность).

Сегодня бригада рабочих перегородила проезд по придомовой территории на Чкалова, 10, высыпав самосвал песка на проезжую и пешеходную часть. А на прошлой неделе очевидцы застали рабочих за оштукатуриванием стен при стабильно отрицательной температуре воздуха. Штукатурка, нанесённая таким образом, легко смахивается со стен рукой.

Когда в конце ноября рабочие уронили на тротуар чан с бетонной смесью, потому что лопнул трос крана, пострадавших не оказалось разве что по счастливой случайности — место проведения работ огорожено не было. Убирать упавшую ёмкость строители не стали.

Работами на объекте Чкалова, 10 якобы занимается «Фонд капитального ремонта», привлекая к ним трудовых мигрантов из республик Средней Азии.

строительство