Склад горючих материалов под окнами жилого дома устроила бригада иностранных строителей во Владивостоке

Как пишут очевидцы в социальных сетях, неделю назад подрядчик организовал складирование горючих стройматериалов в арке здания. Стройматериалов было много — разгрузили контейнер с пенопластом, при его возгорании все квартиры этой секции дома могли бы оказаться непригодными для проживания. (Напоминаем, недавно во Владивостоке из-за загоревшейся несанкционированной свалки под окнами дома на Народном проспекте оказалась уничтожена огнём квартира — единственное жильё для женщины с малолетней дочерью; теперь погорельцам помогают прокуратура и мэрия, управляющей компании грозит уголовная ответственность).