Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог в Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по республике синоптики обещают преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от −3°С до +3°С.
Прогноз погоды по регионам
Холоднее всего в понедельник будет в Витебске — от −1°С до −3°С. Ожидается облачная с прояснениями погоды, возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег — вероятность осадков составляет 30−40%. Слабый туман и гололед.
В Минске термометры покажут −1.. +1°С, в столице будет преобладать облачная погода. Возможен небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 30−40%), а также слабый гололед.
Температура в Могилеве и Гомеле будет колебаться от 0 до −2°С, существенных осадков не ожидается. Возможны слабые туман и гололед. В Могилеве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, в Гомеле переменную облачность.
В Бресте в понедельник прогнозируется 0.. +2°С и облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Вероятность осадков составляет 80−90%. Возможны слабые туман и гололед.
Воздух в Гродно прогреется до +1.. +3°С. В областном центре прогнозируется облачная погода с кратковременными осадками — дождем и мокрым снегом. Вероятность их выпадения составляет 80−90%. Также возможны слабые туман и гололед.