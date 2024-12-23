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Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили на понедельник в республике желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог в Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по республике синоптики обещают преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от −3°С до +3°С.

Прогноз погоды по регионам

Холоднее всего в понедельник будет в Витебске — от −1°С до −3°С. Ожидается облачная с прояснениями погоды, возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег — вероятность осадков составляет 30−40%. Слабый туман и гололед.

В Минске термометры покажут −1.. +1°С, в столице будет преобладать облачная погода. Возможен небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 30−40%), а также слабый гололед.

Температура в Могилеве и Гомеле будет колебаться от 0 до −2°С, существенных осадков не ожидается. Возможны слабые туман и гололед. В Могилеве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, в Гомеле переменную облачность.

В Бресте в понедельник прогнозируется 0.. +2°С и облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Вероятность осадков составляет 80−90%. Возможны слабые туман и гололед.

Воздух в Гродно прогреется до +1.. +3°С. В областном центре прогнозируется облачная погода с кратковременными осадками — дождем и мокрым снегом. Вероятность их выпадения составляет 80−90%. Также возможны слабые туман и гололед.