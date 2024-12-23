Проблемные дома омских дольщиков досрочно подключили к теплосетям

АО «Омск РТС» завершила технологическое подключение к сетям теплоснабжения многоквартирных домов, которые входят в Единый реестр проблемных объектов, причем сделало это раньше срока. Речь идет о домах на проспекте Королева, улицах Малиновского, Перелета и Кирова.
Чтобы не допустить возможного срыва сроков ввода этих домов в эксплуатацию, все работы по обеспечению возможности подключения к теплосетям выполнены досрочно. Это было сделано по обращению Правительства Омской области, которое ведет работу по защите законных прав и интересов дольщиков.
«Наша компания активно участвует в реализации важных для города инфраструктурных проектов. Мы заинтересованы в повышении качества жизни омичей и открыты для сотрудничества в этой сфере, — подчеркнул генеральный директор АО “Омск РТС” Иван Ющенко. — Надеемся, что наша работа по подключению объектов к теплосетям поможет застройщикам завершить строительство и передать ключи новоселам в срок».
Подключение многоквартирных домов к коммуникациям — один из важных этапов строительства, благодаря которому подрядчики могут вести внутреннюю отделку помещений в холодное время года.
«Сейчас в регионе достраивается восемь проблемных домов, в которых квартиры ждут более 900 дольщиков, — сообщила заместитель министра строительства Омской области Юлия Николаенко. — Мы ведем последовательную работу по восстановлению прав участников долевого строительств и используем для этого четыре эффективных механизма. Это либо завершение строительства проблемных домов, либо выплата компенсаций от Фонда развития территорий, также единовременные выплаты из областного бюджета или выдача квартир в новых микрорайонах, достройки незавершенных многоквартирных домов либо выплатой возмещения».
Кроме решения проблем дольщиков, АО «Омск РТС» также содействует осуществлению проектов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.