Проблемные дома омских дольщиков досрочно подключили к теплосетям

«Сейчас в регионе достраивается восемь проблемных домов, в которых квартиры ждут более 900 дольщиков, — сообщила заместитель министра строительства Омской области Юлия Николаенко. — Мы ведем последовательную работу по восстановлению прав участников долевого строительств и используем для этого четыре эффективных механизма. Это либо завершение строительства проблемных домов, либо выплата компенсаций от Фонда развития территорий, также единовременные выплаты из областного бюджета или выдача квартир в новых микрорайонах, достройки незавершенных многоквартирных домов либо выплатой возмещения».