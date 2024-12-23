Штраф 700 тыс. руб. заплатит за выстрел из травмата житель Приморья

Полицейские задержали обоих участников конфликта и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств. Оружие было изъято, но проверка документов на него не выявила нарушений. Следователем отдела МВД России по Уссурийску было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования подозреваемого заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.