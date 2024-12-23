Штраф 700 тыс. руб. заплатит за выстрел из травмата житель Приморья

Суд в Уссурийске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в хулиганстве с использованием предметов, применяемых как оружие. Уссурийский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 700 000 рублей.
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, конфликт произошёл в августе 2024 года возле дома № 56 «Б» на улице Агеева. Причиной ссоры стала парковка автомобиля. 41-летний водитель Range Rover попросил владельца автомобиля Toyota Harrier переставить машину, так как она преграждала проезд. Однако 30-летний водитель Toyota грубо отказал, а затем вышел из автомобиля и ударил мужчину. В ответ на это водитель Range Rover выстрелил в сторону обидчика из травматического пистолета.
Полицейские задержали обоих участников конфликта и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств. Оружие было изъято, но проверка документов на него не выявила нарушений. Следователем отдела МВД России по Уссурийску было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования подозреваемого заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Суд, изучив материалы дела, признал стрелявшего мужчину виновным и вынес наказание в виде крупного штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.