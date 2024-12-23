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Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе

Рыбак провалился под лед на глубине двух метров в Смолевичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 22 декабря, в воскресенье, в МЧС поступила информация о том, что в водохранилище Великое под лед провалился рыбак. На месте случившегося, где глубина достигала двух метров, спасатели при помощи веревки и спасательной доски достали из воды мужчину 1991 года рождения.

В пресс-службе добавили, что мужчину доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. Согласно предварительным данным, он приехал на водохранилище, чтобы порыбачить на расстоянии 120 метров от берега. В какой-то момент мужчина провалился под лед.

«Ему удалось выбраться на поверхность и, находясь на тюбинге, дождаться помощи», — сообщили в МЧС.

Ранее 38-летний мужчина умер на катке в Минске во время массовых катаний.

Тем временем маршрутка врезалась в автомобиль Ford на улице Максима Богдановича в Минске.

Кроме того, под Брагином милиционеры обезвредили с помощью оружия волка, появлявшегося в подворьях: «Бросается на собак, двух уже загрыз, люди закрылись в доме и ждут помощи».