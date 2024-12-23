Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 22 декабря, в воскресенье, в МЧС поступила информация о том, что в водохранилище Великое под лед провалился рыбак. На месте случившегося, где глубина достигала двух метров, спасатели при помощи веревки и спасательной доски достали из воды мужчину 1991 года рождения.
В пресс-службе добавили, что мужчину доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. Согласно предварительным данным, он приехал на водохранилище, чтобы порыбачить на расстоянии 120 метров от берега. В какой-то момент мужчина провалился под лед.
«Ему удалось выбраться на поверхность и, находясь на тюбинге, дождаться помощи», — сообщили в МЧС.
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