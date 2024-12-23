Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе

В сообщении сказано, что 22 декабря, в воскресенье, в МЧС поступила информация о том, что в водохранилище Великое под лед провалился рыбак. На месте случившегося, где глубина достигала двух метров, спасатели при помощи веревки и спасательной доски достали из воды мужчину 1991 года рождения.