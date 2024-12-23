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Начало длинной рабочей недели в Башкирии ознаменуется гололедом и снегом

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале недели.

Источник: Комсомольская правда

На Башкирию обрушился сильный снегопад. Обильные осадки прошли на севере республики. По словам региональных синоптиков, сегодня, 23 декабря, также ожидаются гололед, снежные накаты и заносы на дорогах.

— Температура воздуха днем составит −2,-7°, — уточнили в Башгидрометцентре.

После снежных выходных и понедельника придут морозные будни. Синоптики обещают существенное похолодание в ближайшие два дня.

— Во вторник и среду существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 24 и 25 декабря упадет до −11,-16°, местами до −21°, днем −6,-11°, — заключили метеорологи.

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