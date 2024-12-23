Начало длинной рабочей недели в Башкирии ознаменуется гололедом и снегом

На Башкирию обрушился сильный снегопад. Обильные осадки прошли на севере республики. По словам региональных синоптиков, сегодня, 23 декабря, также ожидаются гололед, снежные накаты и заносы на дорогах.
— Температура воздуха днем составит −2,-7°, — уточнили в Башгидрометцентре.
После снежных выходных и понедельника придут морозные будни. Синоптики обещают существенное похолодание в ближайшие два дня.
— Во вторник и среду существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 24 и 25 декабря упадет до −11,-16°, местами до −21°, днем −6,-11°, — заключили метеорологи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.