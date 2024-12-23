Глава минэкономразвития Приморья рассказал, что хочет попросить у Деда Мороза

«В преддверии Нового года, когда волшебство и надежда наполняют сердца людей, я хочу поделиться своими мечтами и надеждами на будущее нашего любимого края. Наш регион обладает огромным потенциалом для роста и развития. У нас есть талантливые люди, богатые природные ресурсы и культура. Однако, как и в любом другом месте, нам необходимо поддерживать и развивать экономику, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим гражданам», — сказал Андрей Блохин.
Глава минэкономразвития напомнил, что в этом году министерство сосредоточило усилия на поддержке местных производителей, креативных индустрий, инновационных компаний, социальных предпринимателей и социально ответственного бизнеса, который заинтересован не только в увеличении своей прибыли, но и заботится о нашем обществе.
«Наши предприниматели осознают свою роль в развитии региона, и безусловно хотелось бы, чтобы число таких компаний только увеличивалось. Пусть в нашем регионе успешно реализуются новые, интересные проекты, пусть откроются новые предприятия, пусть молодежь найдет возможности для реализации своих талантов. Уверен, мы сможем создать лучшее будущее для всех жителей нашего Приморского края», — поделился своим желанием Андрей Блохин.
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