Глава минэкономразвития Приморья рассказал, что хочет попросить у Деда Мороза

«В преддверии Нового года, когда волшебство и надежда наполняют сердца людей, я хочу поделиться своими мечтами и надеждами на будущее нашего любимого края. Наш регион обладает огромным потенциалом для роста и развития. У нас есть талантливые люди, богатые природные ресурсы и культура. Однако, как и в любом другом месте, нам необходимо поддерживать и развивать экономику, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим гражданам», — сказал Андрей Блохин.