Жителей двух районов Уфы ждут отключения воды

Так, в Кировском районе Уфы с 10 часов 24 декабря до 9 часов 25 декабря без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Просвещения, 3, 5, 7, 9, 11, 7/1, 11/1; ул. Б. Имашева, 8, 10/1.
В Октябрьском районе 24 декабря с 11 до 19 часов не будет холодной воды на ул. М. Рыльского, 2, 8, 12, 10/1; ул. Ю. Гагарина, 33.
В этом же районе Уфы с 10.30 24 декабря до 05.30 25 декабря холодную воду отключат в жилых домах на проспекте Октября, 90, 92.
Кроме того, с 10 часов 25 декабря до 9 часов 26 декабря холодной воды не будет на ул. Российская, 25 (1 ввод), 33/2, 33/3, 33/4.