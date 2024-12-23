Омичи на этой неделе будут работать на один день больше

В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя. Выходной в субботу, 28 декабря, был официально перенесен на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся до среды, 8 января. Распоряжение о переносе выходных дней было подписано еще в начале 2024 года.
Перенос основан на ТК, который позволяет правительству принимать подобные решения для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. При этом оплату сотрудники получат как за полный месяц.