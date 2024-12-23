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Омичи на этой неделе будут работать на один день больше

Омичей ждет шестидневная рабочая неделя перед новогодними каникулами.

Источник: Комсомольская правда

В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя. Выходной в субботу, 28 декабря, был официально перенесен на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся до среды, 8 января. Распоряжение о переносе выходных дней было подписано еще в начале 2024 года.

Перенос основан на ТК, который позволяет правительству принимать подобные решения для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. При этом оплату сотрудники получат как за полный месяц.