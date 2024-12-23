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Непогода тормозит работу парома в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Неблагоприятные погодные условия задерживают начало работы парома в Севастополе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий начало работы парома откладывается», — говорится в Telegram-канале дирекции.

При этом катера на линии «Графская пристань — Инкерман» работают согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что в Севастополе было временно прекращено движение катеров на Михайловскую батарею из-за сдвига плавучего причала в результате шторма.

В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.