Непогода тормозит работу парома в Севастополе

«Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий начало работы парома откладывается», — говорится в Telegram-канале дирекции.
При этом катера на линии «Графская пристань — Инкерман» работают согласно расписанию.
Ранее сообщалось, что в Севастополе было временно прекращено движение катеров на Михайловскую батарею из-за сдвига плавучего причала в результате шторма.
В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.