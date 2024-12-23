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Уровень воды в Балхаше вырос на 4 млрд кубометров

В 2024 году объём воды, направленной в озеро Балхаш, достиг 15,4 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров больше, чем год назад, сообщает El.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Источник: EL.kz

Этот результат стал возможным благодаря рекордному объёму воды, накопленному в водохранилищах страны — более 75 млрд кубометров, из которых свыше 12 млрд кубометров составила паводковая вода. Эффективное распределение позволило не только пополнить водохранилища, но и восстановить уровень воды в реках, озёрах и природных пастбищах, а также поддержать другие важные объекты.

Важным событием стало полное наполнение Капчагайского водохранилища в Алматинской области, где собрали свыше 18 млрд кубометров воды, что произошло впервые за последние 10 лет. Паводковая вода в объёме 3,3 млрд кубометров также пополнила озеро Балхаш.

В регионах также удалось добиться значительных улучшений. Например, в Камыш-Самарские озёра Западно-Казахстанской области направлено 80 млн кубометров воды. Из области Ұлытау в Кызылординскую область поступило 839 млн кубометров, что позволило впервые зафиксировать поступление воды через реку Сарысу в озёрные системы Кызылординской области.

Южные регионы страны продемонстрировали успешное внедрение водосберегающих технологий, что позволило аграриям Кызылординской области сэкономить 200 млн кубометров воды. Эти ресурсы также направили в Северное Аральское море, куда в этом году поступило около 2,5 млрд кубометров воды — на 400 млн больше, чем в 2023 году.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что грамотное управление водными ресурсами позволило достичь баланса между потребностями экономики и сохранением экосистем. Он подчеркнул важность проделанной работы и заявил, что в будущем управление водными ресурсами будет совершенствоваться за счёт новой нормативно-правовой базы.