Уровень воды в Балхаше вырос на 4 млрд кубометров

Этот результат стал возможным благодаря рекордному объёму воды, накопленному в водохранилищах страны — более 75 млрд кубометров, из которых свыше 12 млрд кубометров составила паводковая вода. Эффективное распределение позволило не только пополнить водохранилища, но и восстановить уровень воды в реках, озёрах и природных пастбищах, а также поддержать другие важные объекты.