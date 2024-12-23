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В 5 районах Волгограда пройдут массовые отключения света 23 декабря

Практически во всех частях города неделя начнется без электричества.

В понедельник, 23 декабря, подачу электроэнергии приостановят в 5 районах. В зону отключения попадут дома в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах.

Неудобства связаны с плановыми работами на электросетях.

В зданиях Дзержинского района коммунальной услуги не будет 6 часов — с 11.00 до 17.00, Центрального района — 5 часов (с 9.00 до 16.00). Остальные части Волгограда обесточат на 8 часов — с 9.00 до 17.00.

Список адресов, где отключат свет в Волгограде 23 декабря.

ЖКХ