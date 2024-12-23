В Якутске презентовали тушу мамонтенка с геологическим возрастом 50 тыс. лет

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Туша мамонтенка, обнаруженного в 2024 году на Батагайке в Верхоянском районе Якутии, презентована в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), передает корреспондент ТАСС.
«Сохранность на сегодняшний момент, если оценивать, можно сказать, то одна из лучших когда-либо найденных в мире, если не брать в расчет фрагментированные останки мамонтов, то всего в мире было найдено шесть мамонтов. Пять у нас в России и один в Канаде. Последний мамонт, найденный у нас России, это мамонтенок Юка. Он был обнаружен в 2010 году, в этом году в июне на Батагайке был обнаружен еще один мамонтенок уникальной сохранности», — сказал заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.
Мамонтенок оказался самкой, высота в холке составляет 120 см. Общий вес — около 180 кг. Геологический возраст по итогам радиоуглеродного анализа составляет 50 тыс. лет. «Чтобы подтвердить возраст этой находки, мы в следующем году будем проводить перекрестное датирование в другой лаборатории. Индивидуальный возраст конкретно мы сейчас сказать не можем, но предполагаем, что он может быть либо около года, либо чуть старше. Следует сказать, что считается, что они росли быстрее, чем современные детеныши и лошадей, и бизонов, и волков, и мамонтов, потому что условия были более суровые, и, соответственно, им нужно было к холодной зиме уже стать крупными для того, чтобы уже войти в суровую зиму», — отметил ученый.
Авторами находки являются местные жители поселка Батагай. «Местные жители в нужное время и в нужный час попали на Батагайку, увидели, что со стены этого провала примерно 40 м от поверхности уже практически более чем наполовину вытаял мамонтенок. К сожалению, под своей тяжестью и под тяжестью грунта, который упал на него, он фрагментировался. Передняя часть упала уже на дно провала, а задняя часть, состоявшая из задних конечностей, тазовой части, все еще находились в мерзлоте и в последующем уже тоже были подобраны нашими коллегами, которые находились в это время в Батагае», — сказал Чепрасов.
Начаты генетические исследования, полные комплексные запланированы на весну 2025 года. В ближайшее время будет подготовлена программа изучения с привлечением ученых из различных регионов России. Как отметил ректор СВФУ Анатолий Николаев, находка является для всего университета, российской и мировой науки уникальной. «Не каждый год такое происходит, это просто дело случая и удачи. Если бы буквально день, два, неделя, если бы там никто не пришел посмотреть, то, конечно, вот такой сохранности мамонтенка мы бы не увидели. Не только для нашего университета, для российской науки, но и для мировой это действительно уникальная находка», — сказал ректор вуза.
О Батагайке.
Батагайка находится примерно в 7 км от райцентра — поселка Батагая. Является научным стационаром СВФУ. Провал начал появляться еще в 1960—1970-х годах и за полвека расширился на 800 м. Его протяженность превышает 1 км, а глубина достигает около 100 м. Края впадины неустойчивы, поскольку площадь котловины продолжает расти. На Батагайке были обнаружены и другие находки — Верхоянская лошадь (2009), Батагайский бизон (2009), мумия копытного лемминга (2012), Батагайский жеребенок Фуджи (2018).