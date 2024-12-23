В Якутске презентовали тушу мамонтенка с геологическим возрастом 50 тыс. лет

Мамонтенок оказался самкой, высота в холке составляет 120 см. Общий вес — около 180 кг. Геологический возраст по итогам радиоуглеродного анализа составляет 50 тыс. лет. «Чтобы подтвердить возраст этой находки, мы в следующем году будем проводить перекрестное датирование в другой лаборатории. Индивидуальный возраст конкретно мы сейчас сказать не можем, но предполагаем, что он может быть либо около года, либо чуть старше. Следует сказать, что считается, что они росли быстрее, чем современные детеныши и лошадей, и бизонов, и волков, и мамонтов, потому что условия были более суровые, и, соответственно, им нужно было к холодной зиме уже стать крупными для того, чтобы уже войти в суровую зиму», — отметил ученый.