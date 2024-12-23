«От 100 до 300 рублей». МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека

Он добавил, что с трудом удалось найти место для проведения корпоратива. Глава МАРТ обратил внимание на то, что сейчас многие кафе и рестораны Беларуси расписаны для новогодних корпоративов. Он добавил, что по тем данным, которые поступают в ведомство, у белорусов указанная услуга пользуется спросом.