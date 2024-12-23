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«От 100 до 300 рублей». МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека

МАРТ Беларуси: стоимость корпоратива на человека составляет 100 — 300 рублей.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси сообщил, что стоимость корпоратива на человека составляет 100 — 300 рублей. Подробности в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

— Горячая пора для общепита, поскольку каждый хочет провести этот праздник в кругу близких друзей и коллективов, — отметил Богданов.

Он добавил, что с трудом удалось найти место для проведения корпоратива. Глава МАРТ обратил внимание на то, что сейчас многие кафе и рестораны Беларуси расписаны для новогодних корпоративов. Он добавил, что по тем данным, которые поступают в ведомство, у белорусов указанная услуга пользуется спросом.

— Хочу отметить, что мы примерно посчитали стоимость за одного человека в зависимости от формата в этом году — от 100 до 300 рублей, — сообщил Алексей Богданов.

По его словам, подобное, в принципе, должно обеспечить выбор на любой вкус потребителя названной услуги.

Тем временем глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси.

Кроме того, глава МАРТ Беларуси заявил о росте цен на икру за год на 33%, а на мясо лосося — примерно на 15%.

Ранее мы писали, что новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 250 рублей с человека.