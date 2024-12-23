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Крупная белая сова попала в объектив заказника в Новосибирской области

Данный вид один из самых крупных в Сибири.

Источник: Соцсети

В заказнике «Кирзинский» Новосибирской области засняли крупную белую сову. Кадры красавицы опубликовали на страницах заказника «Васюганский» в соцсетях.

«Такая встреча говорит о том, что в своих сезонных путешествиях эти хищные герои Красной книги долетают от привычных ареалов в арктической тундре до южных границ Западной Сибири», — говорится в публикации учреждения.

Отмечается, что данный вид — один из самых крупных. Самка совы может весить 2,5 кг, вырасти в длину до 60 см, а размах её крыльев вполне достигает 1,5 метров. От сибирских морозов птицу защищает тёплое и густое оперение.

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