Прокуратура, полиция и мэрия Уссурийска выясняют обстоятельства вселения инвалида в аварийный дом

Факт проживания женщины в аварийном доме подтвердился. Установлено, что женщина 1979 года рождения заняла помещение самостоятельно. Сейчас её передали сотрудникам Центра помощи нуждающимся, а прокуратура разбирается, как гражданка оказалась в социально-опасном положении.
Администрация Уссурийска, в свою очередь, информирует, что место проживания женщины осмотрели должностные лица мэрии, медицинский и социальный работники. В ходе беседы с ними женщина рассказала, что раньше проживала в Артёме, откуда её перевезли в Уссурийск неизвестные лица и бросили в аварийном доме, сняв его на видео. Информацию об инциденте передали в полицию.