Прокуратура, полиция и мэрия Уссурийска выясняют обстоятельства вселения инвалида в аварийный дом

В социальных сетях распространили информацию о женщине-инвалиде, которая проживает в аварийном доме на улице Герасимчука в Уссурийске. В публикации утверждается, что соседи случайно обнаружили, что в полуразрушенном частном доме, оказывается, есть жизнь: там находится женщина, частично парализованная после инсульта. Соседи якобы оказывали ей посильную помощь и сообщили о ситуации в различные службы и в СМИ. По факту публикации начали проверку администрация Уссурийска и городская прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.