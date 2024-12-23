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Прокуратура, полиция и мэрия Уссурийска выясняют обстоятельства вселения инвалида в аварийный дом

В социальных сетях распространили информацию о женщине-инвалиде, которая проживает в аварийном доме на улице Герасимчука в Уссурийске. В публикации утверждается, что соседи случайно обнаружили, что в полуразрушенном частном доме, оказывается, есть жизнь: там находится женщина, частично парализованная после инсульта. Соседи якобы оказывали ей посильную помощь и сообщили о ситуации в различные службы и в СМИ. По факту публикации начали проверку администрация Уссурийска и городская прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Факт проживания женщины в аварийном доме подтвердился. Установлено, что женщина 1979 года рождения заняла помещение самостоятельно. Сейчас её передали сотрудникам Центра помощи нуждающимся, а прокуратура разбирается, как гражданка оказалась в социально-опасном положении.

Администрация Уссурийска, в свою очередь, информирует, что место проживания женщины осмотрели должностные лица мэрии, медицинский и социальный работники. В ходе беседы с ними женщина рассказала, что раньше проживала в Артёме, откуда её перевезли в Уссурийск неизвестные лица и бросили в аварийном доме, сняв его на видео. Информацию об инциденте передали в полицию.