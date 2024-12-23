Ростовские баскетболисты обыграли команду из Краснодара

Счет открыли противники. Баскетболисты краснодарской команды лидировали в первой четверти игры. Счет составил 21:20. Однако наши спортсмены смогли отыграться и забросить папу мячей в кольцо. Ростовчане вышли вперед со счетом 35:51. После чего донским баскетболистам и дальше сопутствовала удача. У противника не осталось шансов на победу. Матч завершился со счетом 72:88.