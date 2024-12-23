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Ростовские баскетболисты обыграли команду из Краснодара

«Барс-РГЭУ» обыграл «СШОР-Локомотив» со счетом 72:88.

Источник: Комсомольская правда

Баскетболисты «Барс-РГЭУ» обыграли команду «СШОР-Локомотив». Матч проходил в Краснодаре 22 декабря. Об этом сообщили на официальной странице баскетбольной команды Ростова.

Счет открыли противники. Баскетболисты краснодарской команды лидировали в первой четверти игры. Счет составил 21:20. Однако наши спортсмены смогли отыграться и забросить папу мячей в кольцо. Ростовчане вышли вперед со счетом 35:51. После чего донским баскетболистам и дальше сопутствовала удача. У противника не осталось шансов на победу. Матч завершился со счетом 72:88.

В турнирной таблице Суперлиги 2024/25 «Барс-РГЭУ» занимает 13-ю строчку.