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Сергей Кравчук: подрядная организация взяла на себя обязательства открыть детский сад к новому учебному году

Мэр Хабаровска посетил строящийся объект — детский сад в районе ЖК «Вершины».

Мэр Хабаровска посетил строящийся объект — детский сад в районе ЖК «Вершины». Работы ведутся в рамках комплексного развития территории и по госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». На его возведение предусмотрена сумма в размере 1 миллиарда 23 миллионов рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов.

Учреждение рассчитано на 320 мест. На данный момент возведение самого здания уже завершилось: рабочие занимаются ремонтом второго этажа и крыши. Общая площадь детского сада составляет 15 тысяч квадратных метров.

«Качеством проделанной работы я удовлетворен: все обязательства, которые были даны ранее, исполняются. Финансирование есть, рабочие руки есть, материалы есть, текущие вопросы решаются оперативно. Микрорайон активно застраивается. И дошкольные учреждения здесь очень нужны. Строящийся детский сад станет самым крупным дошкольным учреждением в Хабаровске», — прокомментировал мэр города Сергей Кравчук.

В будущем вся территория детского учреждения будет облагорожена и засажена дальневосточными деревьями и кустарниками. Здание будет оснащено современным оборудованием, игровыми и физкультурными площадками. Кроме того, будут предусмотрены кабинеты для психолога, логопеда, а также комната для психолого-педагогической коррекции.

Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект не позже 1 сентября 2025 года. «Ореховая сопка» — один из самых быстрорастущих жилых микрорайонов. Там уже есть несколько детских садиков и лицей «Звездный». Кроме нового детского сада, там также построят и одну из самых больших школ в Хабаровске на 2 200 мест.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.