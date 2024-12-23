Сергей Кравчук: подрядная организация взяла на себя обязательства открыть детский сад к новому учебному году

Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект не позже 1 сентября 2025 года. «Ореховая сопка» — один из самых быстрорастущих жилых микрорайонов. Там уже есть несколько детских садиков и лицей «Звездный». Кроме нового детского сада, там также построят и одну из самых больших школ в Хабаровске на 2 200 мест.