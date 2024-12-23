Как защитить сбережения от скачков курса доллара и инфляции, объяснил экономист

На это обратил внимание экономист Илья Фёдоров, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, повышение курса американской валюты на 10% автоматически приводит к росту инфляции в России на целых 1,5%. На практике это означает, что девальвация национальной валюты сразу же отражается на ценниках в магазинах.
Продукты начинают расти в цене. Особенно это относится к тем из них, которые либо целиком завезены из-за рубежа, либо изготовлены непосредственно на территории России, но с использованием заметной дли иностранных компонентов.
Немудрено, что в такой ситуации многие граждане задумываются над тем, как защитить свои сбережений от скачков валюты и последующей инфляции. В этой связи, эксперт посоветовал россиянам изучить такой инструмент, как замещающие облигации.
Как заявил Фёдоров, они представляют собой относительно стабильный источник рублёвого дохода, но одновременно с этим они сохраняют привязку к курсу валют, что позволяет нивелировать потери от резких колебаний на рынке, пишет «Газета.ру».