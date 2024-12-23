Обереги в виде ангелов передают дети из Новосибирска бойцам СВО

В преддверии Нового года дети из детсада № 154 «Лукоморье» из Новосибирска передали сибирским бойцам СВО обереги в виде ангелов, созданные своими руками. Воспитатель Елена Шарафеева рассказала, что дети сделали ангелочков как оберег.