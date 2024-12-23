Обереги в виде ангелов передают дети из Новосибирска бойцам СВО

В преддверии Нового года дети из детсада № 154 «Лукоморье» из Новосибирска передали сибирским бойцам СВО обереги в виде ангелов, созданные своими руками. Воспитатель Елена Шарафеева рассказала, что дети сделали ангелочков как оберег.
«Воспитанники нашего детского садика сделали для бойцов ангелочков своими руками. Это своего рода оберег», — поделилась воспитатель Елена Шарафеева.
Народный фронт также получил для передачи на передовую рисунки, гуманитарную помощь, а также новогодние подарки: чай, кофе, сладости, консервы, медикаменты, средства гигиены и шерстяные носки.
В скором времени грузовик Народного фронта доставит подарки в подшефные подразделения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дети 3 и 5 лет заперлись дома одни.