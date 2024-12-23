Свердловские дороги расчищали от снега более 260 единиц техники

За прошедшие сутки на территории Среднего Урала прошел слабый снег, местами отмечались изморозь и гололед, а на дорогах гололедица. На дорогах в региона со снегом боролась 261 единица техники, было израсходовано 7560 тонн пескосоляной смеси.
В адрес подрядных организаций для устранения недостатков зимнего содержания выдано 11 предписаний. Неблагоприятные погодные условия были отмечены на Серовском тракте, на трассах Ревда — Дегтярск — Курганово, Ревда — Краснояр, Первоуральск — Шаля, на автодорогах Березовский — Белоярское водохранилище, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Нижний Тагил — Нижняя Салда. На самые сложные участки направлена дополнительная техника.