Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские дороги расчищали от снега более 260 единиц техники

Для устранения недостатков зимнего содержания подрядным организациям выдано 11 предписаний.

За прошедшие сутки на территории Среднего Урала прошел слабый снег, местами отмечались изморозь и гололед, а на дорогах гололедица. На дорогах в региона со снегом боролась 261 единица техники, было израсходовано 7560 тонн пескосоляной смеси.

В адрес подрядных организаций для устранения недостатков зимнего содержания выдано 11 предписаний. Неблагоприятные погодные условия были отмечены на Серовском тракте, на трассах Ревда — Дегтярск — Курганово, Ревда — Краснояр, Первоуральск — Шаля, на автодорогах Березовский — Белоярское водохранилище, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Нижний Тагил — Нижняя Салда. На самые сложные участки направлена дополнительная техника.

ЖКХ