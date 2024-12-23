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«Длина 120 сантиметров, вес 15,6 килограммов». Рыбак поймал огромную щуку в реке Свислочь в Осиповичском районе

В Осиповичском районе рыбак поймал и отпустил щуку длиной 120 см и весом 15,6 кг.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичском районе рыбак поймал и отпустил щуку длиной 120 см и весом 15,6 кг. Информация появилась в соцсетях сообщества «Рыбалка в Беларуси».

В сообщении сказано, что рыбак Андрей Гуринович в Осиповичском районе в реке Свислочь поймал огромную щеку. Длина рыбы оказалась 120 сантиметров, а вес — 15,6 килограммов. Рыбак была поймана на спиннинг. Рыбак принял решение отпустить щуку обратно в воду. В комментариях пользователи были восхищены решением мужчины отпустить рыбу.

«Спасибо за то, что отпустили. Весной потомство даст», — написал один из пользователей.

Тем временем сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе.

Ранее МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека: «От 100 до 300 рублей».

Также глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси.