«Длина 120 сантиметров, вес 15,6 килограммов». Рыбак поймал огромную щуку в реке Свислочь в Осиповичском районе

В сообщении сказано, что рыбак Андрей Гуринович в Осиповичском районе в реке Свислочь поймал огромную щеку. Длина рыбы оказалась 120 сантиметров, а вес — 15,6 килограммов. Рыбак была поймана на спиннинг. Рыбак принял решение отпустить щуку обратно в воду. В комментариях пользователи были восхищены решением мужчины отпустить рыбу.