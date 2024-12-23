В Петербурге запечатлели яркого щегла

Щеглы в наших краях живут круглогодично. Но замечаем мы их чаще зимой, когда эти красавцы сбиваются в стайки и наведываются в парки, скверы, пустыри в поисках своего излюбленного лакомства — семян репейника. Поскольку щеглы, в основном, питаются семенами растений, в зимнее время они с удовольствием отведают на кормушках семечки подсолнечника.