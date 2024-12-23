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В Петербурге запечатлели яркого щегла

В Петербург прилетел один из самых ярких пернатых, который похож на гостя из тропиков, — щегол. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Источник: Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

В окраске птицы сочетаются красный, белый, черный, желтый и каштановый цвета. Красный цвет образует на голове яркую маску, а за черную шапочку щегол получил свое видовое название — черноголовый щегол. Самец и самка внешне не отличаются.

Щеглы в наших краях живут круглогодично. Но замечаем мы их чаще зимой, когда эти красавцы сбиваются в стайки и наведываются в парки, скверы, пустыри в поисках своего излюбленного лакомства — семян репейника. Поскольку щеглы, в основном, питаются семенами растений, в зимнее время они с удовольствием отведают на кормушках семечки подсолнечника.

Павел Глазков
биолог
флора и фауна