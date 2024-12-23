Разработаны утилиты для кибербезопасности отечественной ОС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) впервые разработали утилиты для отечественной ОС Astra Linux. Программы позволят автоматизировать сбор цифровых свидетельств кибератак в рамках обеспечения кибербезопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Как отметили в вузе, в последнее время хакеры используют не только программные ловушки, но и социальную инженерию. Злоумышленники обманом заставляют скачивать вредоносные файлы и переходить по опасным ссылкам. Обнаружить цифровые следы такой незаконной деятельности возможно с помощью специальных программ, но, как правило, они представлены для Windows-систем как в коммерческом сегменте, так и среди open source проектов. Для отечественной ОС Linux подобных утилит раньше не было.
«Мы регистрируем первый из набора экземпляр утилиты для сбора цифровых свидетельств с операционных систем Astra Linux, параллельно формализуем подход к расследованию компьютерных атак и инцидентов на отечественных решениях с применением международных лучших практик», — цитирует пресс-служба руководителя молодежной лаборатории Ивана Никрошкина.
По словам разработчика, в процессе первичного сбора цифровых свидетельств специалисты планируют получить максимум информации из пораженной системы. «Кроме стандартных образов, дампов и журналов мы уделяем особое внимание встроенным механизмам защиты, позволяющим в значительной мере обогатить получаемые данные. Фактическая наша задача — пройтись по процессу расследования инцидентов информационной безопасности, и чем больше найдется проблем — тем больше будет набор утилит», — отметил Никрошкин.
Он также подчеркнул, что решать задачи по защите информационных систем, в том числе и по расширению набора утилит, придется по мере появления технических вызовов. Молодежные лаборатории созданы в НГТУ в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030» и тематически связаны с реализуемыми в рамках программы стратегическими проектами. Ранее в вузе начал работу собственный образовательный киберполигон.