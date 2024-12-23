Разработаны утилиты для кибербезопасности отечественной ОС

Как отметили в вузе, в последнее время хакеры используют не только программные ловушки, но и социальную инженерию. Злоумышленники обманом заставляют скачивать вредоносные файлы и переходить по опасным ссылкам. Обнаружить цифровые следы такой незаконной деятельности возможно с помощью специальных программ, но, как правило, они представлены для Windows-систем как в коммерческом сегменте, так и среди open source проектов. Для отечественной ОС Linux подобных утилит раньше не было.