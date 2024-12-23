ГАИ сказала, что в Минске зарегистрировано 2 420 каршеринговых автомобилей. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
По его словам, в Минске три юридических лица предоставляют услуги, касающиеся краткосрочной аренды автомобилей. Он уточнил, что в общей сложности за ними числится свыше 2 420 каршеринговых машин.
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