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ГАИ сказала, что в Минске зарегистрировано 2 420 каршеринговых автомобилей

ГАИ назвала количество каршеринговых автомобилей в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, что в Минске зарегистрировано 2 420 каршеринговых автомобилей. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

По его словам, в Минске три юридических лица предоставляют услуги, касающиеся краткосрочной аренды автомобилей. Он уточнил, что в общей сложности за ними числится свыше 2 420 каршеринговых машин.

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