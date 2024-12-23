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Шелест перечислил успехи Омска в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Мэр Омска рассказал, что удалось сделать в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 23 декабря 2024 года, подвел итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В своем телеграм-канале он рассказал, что удалось сделать в минувшем году для комфортной жизни горожан.

Среди главных проектов, которые были завершены в 2024 году, мэр Омска назвал следующие:

— капитальный ремонт Ленинградского моста;

— реконструкция четырехкилометрового участка Сыропятского тракта;

— комплексный ремонт девяти омских дорог.

Кроме того, власти закупили 44 новых автобуса «НефАЗ», которые курсируют по популярным маршрутам № 29 и 45. С августа по ноябрь эти автобусы перевезли более 2,1 миллиона пассажиров.

Новые транспортные средства отвечают требованиям экологичности и позволяют пользоваться транспортом маломобильными группами. Также омичи уже привыкли использовать валидаторы для расчета за проезд, что в прошлом году было еще недоступным.

Сергей Шелест отметил, что в 2025 году мэрия будет продолжать работу по благоустройству в том числе и дорожной инфраструктуры Омска. В частности, будет открыто движение троллейбусов по Левому берегу по улице Шаронова.