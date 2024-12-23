Сотовая связь и интернет появились в метро Алматы

Интернет и связь доступны на станциях «Райымбек», «Жибек Жолы», «Алмалы», «Абай», «Байконур», «Театр им. М. Ауэзова» и «Алатау».
«На сегодня работу по установке своих базовых станций производит компания Kcell. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее», — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Работы по подключению к сети были начаты в сентябре текущего года. Сотовая связь и интернет доступны на платформах, в дальнейшем у пассажиров будет возможность быть на связи и в вагонах метро.
По вопросам о качестве связи пассажиры могут обращаться к сотовому оператору, отметили в метрополитене. Там добавили, что нововведение позволит пассажирам пользоваться всеми телеком-услугами: совершать звонки, отправлять сообщения и использовать цифровые сервисы.