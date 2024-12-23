Сотовая связь и интернет появились в метро Алматы

«На сегодня работу по установке своих базовых станций производит компания Kcell. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее», — сообщили в пресс-службе метрополитена.