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Сотовая связь и интернет появились в метро Алматы

На семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена города.

Источник: Nur.kz

Интернет и связь доступны на станциях «Райымбек», «Жибек Жолы», «Алмалы», «Абай», «Байконур», «Театр им. М. Ауэзова» и «Алатау».

«На сегодня работу по установке своих базовых станций производит компания Kcell. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Работы по подключению к сети были начаты в сентябре текущего года. Сотовая связь и интернет доступны на платформах, в дальнейшем у пассажиров будет возможность быть на связи и в вагонах метро.

По вопросам о качестве связи пассажиры могут обращаться к сотовому оператору, отметили в метрополитене. Там добавили, что нововведение позволит пассажирам пользоваться всеми телеком-услугами: совершать звонки, отправлять сообщения и использовать цифровые сервисы.

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