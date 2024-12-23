ГАИ Минска предупредила водителей про запрет пользоваться каршерингом на 5 лет

Ливанович обратил внимание на то, что, согласно данным ГАИ Минска, не обходится без ДТП по вине водителей каршеринговых авто. Он также заметил, что указанная категория водителей допускает значительное число правонарушений, в том числе тех, которые относятся к общественно опасным. Речь идет про управление каршеринговым авто в состоянии опьянения, нахождение за рулем без права на управление транспортным средством.