ГАИ Минска предупредила водителей про запрет пользоваться каршерингом на 5 лет. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, пишет агентство «Минск-Новости».
Ливанович обратил внимание на то, что, согласно данным ГАИ Минска, не обходится без ДТП по вине водителей каршеринговых авто. Он также заметил, что указанная категория водителей допускает значительное число правонарушений, в том числе тех, которые относятся к общественно опасным. Речь идет про управление каршеринговым авто в состоянии опьянения, нахождение за рулем без права на управление транспортным средством.
Замначальника подчеркнул, что в апреле 2024 года в адрес юрлиц, которые оказывают услуги, связанные с каршерингом, из ГАИ были направлены письма, касающиеся принятия дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения.
Он уточнил, что речь идет про блокировку на пять лет аккаунтов пользователей, которые находились за рулем каршерингового авто в состоянии опьянения, «периодическом контроле наличия водительского удостоверения, создании системы персонального рейтинга пользователей с анализом различных показателей (стиль и стаж вождения, активность пользователя, наличие штрафов и фактов ДТП)».
Ранее ГАИ сказала, что в Минске зарегистрировано 2 420 каршеринговых автомобилей.
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