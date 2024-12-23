В Таганроге «умные» домофоны будут пускать в укрытие без ключей

«Умные» домофоны будут предупреждать об атаках БПЛА и открывать двери убежищ без ключей.
Как заявила Камбулова, с управляющими компаниями работа завершена, подвалы обследованы. В итоге 387 подвалов могут служить таганрожцам в качестве укрытий.
«С одной из управляющих компаний мы на доме установили “умный” домофон. Он сможет распознавать жильцов по лицу, поэтому не нужно искать ключи. Домофон будет впускать жильцов и автоматически открывать двери в укрытие», — сообщила Камбулова.
«Умные» домофоны будут интегрированы в систему 112 — в случае угрозы атаки БПЛА домофон даст сигнал в квартиры.
Также Камбулова отметила, что если угрозы населению нет, то сирены не включаются, даже если работают силы ПВО.
Напомним, во время ракетной атаки на Таганрог 11 декабря жители жаловались на закрытые укрытия.