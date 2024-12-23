Главные новости 23 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 декабря 2024 года.
Трамп ждет встречи с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп на конференции в Аризоне заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что пока никаких конкретных шагов по организации переговоров со стороны Вашингтона не было.
Премьер-министр Словакии рассказал о встрече с Путиным в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва готова продолжить поставки газа в Европу. Ранее Владимир Зеленский заявил о прекращении транзита через Украину. По словам Фицо, его визит в Москву стал реакцией на слова украинского лидера.
Орбан объявил позицию Запада по Украине «тотально ошибочной»
В Японии над военной базой США заметили неопознанный БПЛА
Над военной американской базой Ивакуни в Японии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Из-за неопознанного дрона задержали авиарейсы в соседнем аэропорту. Ранее неопознанные беспилотники были замечены над военными объектами в США.
Стартовала шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
23 декабря началась удлиненная рабочая неделя — последняя в 2024 году перед наступлением длительных новогодних каникул. Выходной день в субботу 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря, поэтому россиянам придется работать шесть дней, прежде чем уйти на отдых с 29 декабря по 8 января.