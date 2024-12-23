Главные новости 23 декабря 2024 года

Избранный президент США Дональд Трамп на конференции в Аризоне заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что пока никаких конкретных шагов по организации переговоров со стороны Вашингтона не было.