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Власти Пермского края рассказали о новых местах для зимнего туризма

Что ожидает пермяков в зимнем сезоне 2024/2025.

Источник: Комсомольская правда

И. о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на выездном заседании правительства Пермского края анонсировал список новых мест для зимнего туризма.

«В подборке туров для семейного отдыха предложены 2-часовая игровая программа “Северные сказки в Хохловке”, семейное путешествие на кольцевой электричке и новогодняя экскурсия в “Конфекторию” — одно из новых мест Перми, которое посвящено развитию кондитерского дела в регионе. Туроператоры также подготовили театральные экскурсии в Кудымкар, Губаху и пермский Театр-Театр. С конца декабря и во все новогодние праздники можно посетить пермское предприятие по производству роботов “Промобот”», — рассказал чиновник на заседании.

Более того, в Перми запустят автобусный маршрут 300 Т, который будет курсировать по историческим улицам города вместе с гидом.

туризм и отдых