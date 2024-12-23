Власти Пермского края рассказали о новых местах для зимнего туризма

«В подборке туров для семейного отдыха предложены 2-часовая игровая программа “Северные сказки в Хохловке”, семейное путешествие на кольцевой электричке и новогодняя экскурсия в “Конфекторию” — одно из новых мест Перми, которое посвящено развитию кондитерского дела в регионе. Туроператоры также подготовили театральные экскурсии в Кудымкар, Губаху и пермский Театр-Театр. С конца декабря и во все новогодние праздники можно посетить пермское предприятие по производству роботов “Промобот”», — рассказал чиновник на заседании.