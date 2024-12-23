Бастрыкин потребовал доклад о школе-долгострое в Уфе

«С 2020 года собственникам квартир в одном из жилищных комплексов сообщалось об открытии на территории района новой школы. Здание образовательного учреждения фактически достроено, однако до настоящего времени в эксплуатацию не введено, несмотря на активную застройку жилыми домами», — говорится в пресс-релизе.