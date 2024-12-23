Министр из Татарстана к Новому году налепила 350 пельменей

По словам Зариповой, ее родители из многодетных семьей, поэтому для них приближающийся Новый год — это любимый семейный праздник. В этот день они собираются все вместе. По мнению министра, Новый год — это возможность выразить свою любовь, подарить подарки, попеть любимые песни, покататься на лыжах.