Министр из Татарстана к Новому году налепила 350 пельменей

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, как ее семья празднует Новый год. Об этом стало известно в ходе телемарафона «С Новым годом, семья!».
По словам Зариповой, ее родители из многодетных семьей, поэтому для них приближающийся Новый год — это любимый семейный праздник. В этот день они собираются все вместе. По мнению министра, Новый год — это возможность выразить свою любовь, подарить подарки, попеть любимые песни, покататься на лыжах.
Как отметила спикер, ее любимые песни — это русская «Катюша» и татарская «Биргэнсен син мина». На новогодний стол они с семьей лепят пельмени. Уже изготовлено 350 штук, а целью является 1,2 тысячи штук.
Ранее мы опубликовали материал с самой подробной программой мероприятий, где встретить и куда сходить на Новый год 2025.