За сутки из Самары вывозят около 5 тысяч тонн снега

«При резких погодных колебаниях одна из ключевых задач — оперативная очистка города от снежной “каши” и обработка территорий реагентами, потому что при перепадах температуры высок риск гололедицы. Особое внимание уделили тротуарам, пешеходным переходам, подходам к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта. Дорожные службы должны предотвратить образование снежных накатов при подмерзании и постоянно обеспечивать нормативное состояние дорог, прежде всего, маршрутов городского пассажирского транспорта. Наращиваем темпы вывоза снега. Среднесуточный вывоз составляет уже более 5 тысяч тонн», — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков.