Холодную воду отключат в Самаре с 24 по 26 декабря

В четверг, 26 декабря, подачу ХВС ограничат с 09:00 до 17:00 на улицах Победы, 81, 79, 83, 82, 84, 85, 76, 22, 18, 20, Свободы, 15, 17, 7, 9, 13 и 22 Партсъезда, 15а. А с 10:00 до 15:00 воды не будет на улицах Стара Загора, 84А, 84Б, 86, 88К, 90, 90А, 92, Фадеева, 63, 65, 67 и Ново-Вокзальной, 122, 124, 126.