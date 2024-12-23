Холодную воду отключат в Самаре с 24 по 26 декабря

На этой неделе в Самаре отключат холодную воду на ряде улиц. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов, — рассказали в пресс-службе.
Так, 24 декабря с 10:00 до 15:00 воды не будет на улицах Чернореченской, 42, 42А, 44, 48, 50, 61, 61А, 63, 67, 69, 71, Киевской, 5; Осипенко, 134−138, 142, 144 л и на проспекте Карла Маркса, 22−30.
В этот же день с 10:00 до 12:55 без холодного водоснабжения останутся жители поселка Мехзавод, кварталов 12−15. В среду, 25 декабря, с 10:00 до 12:55 воду отключат на улице Гаражной, 22.
В четверг, 26 декабря, подачу ХВС ограничат с 09:00 до 17:00 на улицах Победы, 81, 79, 83, 82, 84, 85, 76, 22, 18, 20, Свободы, 15, 17, 7, 9, 13 и 22 Партсъезда, 15а. А с 10:00 до 15:00 воды не будет на улицах Стара Загора, 84А, 84Б, 86, 88К, 90, 90А, 92, Фадеева, 63, 65, 67 и Ново-Вокзальной, 122, 124, 126.
Информация об отключениях является предварительной. В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.