В Ростове часть западного микрорайона осталась без электричества

В Ростове часть Западного 23 декабря осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на официальной странице департамента ЖКХ и энергетики.
Согласно опубликованной информации, около 6:40 утра случилось технологическое нарушение в сети. Это и стало причиной отключения электроэнергии на улицах: Малиновского, Еременко, Доватора, Лесной, Семипалатинской, Линейной, Дарвина, Лобачевского, Маршальской, Мадояна,. Песчанокопской, Пархоменко, Павлова, Попова.
Сейчас на месте работают специалисты. Вернуть свет в дома планируют к 10 часам утра.