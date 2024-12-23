Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове часть западного микрорайона осталась без электричества

Часть Ростова осталась без электричества утром, 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове часть Западного 23 декабря осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на официальной странице департамента ЖКХ и энергетики.

Согласно опубликованной информации, около 6:40 утра случилось технологическое нарушение в сети. Это и стало причиной отключения электроэнергии на улицах: Малиновского, Еременко, Доватора, Лесной, Семипалатинской, Линейной, Дарвина, Лобачевского, Маршальской, Мадояна,. Песчанокопской, Пархоменко, Павлова, Попова.

Сейчас на месте работают специалисты. Вернуть свет в дома планируют к 10 часам утра.