Морозы до −18 градусов накроют Омскую область в этот вторник

Завтра в Омской области ожидается резкое похолодание до −18 градусов. Местами регион накроют туман и небольшой снег. О том, какая будет погода в Омске 24 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью во вторник столбик термометра покажет −13…-18 градусов. При натекании облачности температура воздуха составит −7…-12 градусов. Синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега. В отдельных районах возможны туман и изморозь. На дорогах возможна гололедица.
Днем воздух прогреется до −4…-9 градусов. Осадки в виде снега сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра не превысят 9 м/с.