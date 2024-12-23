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Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной Новосибирска

В Новосибирске анонсировали дату открытия ледового городка на Михайловской набережной.

Источник: Сиб.фм

В официальном сообществе зимнего аттракциона сообщили о том, что аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной в Новосибирске начнет свою работу уже с 29 декабря 2024 года. Его работа продлится до 10 марта 2025 года.

Часы работы: с 11:00 до 22:00 ежедневно.

Стоимость билета для подростков с 15 лет и взрослых — 600 рублей, стоимость детского билета с 4 лет до 14 лет включительно — 500 рублей, а для многодетных семей при предъявлении удостоверения предоставляется скидка в 50 рублей.

Напомним, что последняя шестидневная рабочая неделя началась в Новосибирске с 23 декабря.