Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной Новосибирска

В официальном сообществе зимнего аттракциона сообщили о том, что аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной в Новосибирске начнет свою работу уже с 29 декабря 2024 года. Его работа продлится до 10 марта 2025 года.
Часы работы: с 11:00 до 22:00 ежедневно.
Стоимость билета для подростков с 15 лет и взрослых — 600 рублей, стоимость детского билета с 4 лет до 14 лет включительно — 500 рублей, а для многодетных семей при предъявлении удостоверения предоставляется скидка в 50 рублей.
Напомним, что последняя шестидневная рабочая неделя началась в Новосибирске с 23 декабря.