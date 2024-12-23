Запатентован ланцет для экспресс-диагностики ВИЧ и сифилиса

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Тюменского медуниверситета запатентовал ланцетное устройство для экспресс-анализа пяти заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулез и гепатиты C и B. Использовать его сможет любой человек, даже без медицинских навыков, рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.
«Ланцетное устройство для экспресс-анализа сразу пяти маркеров социально-значимых заболеваний разработали в Тюменском медицинском университете. Устройство предназначено для диагностики ВИЧ, гепатитов С и В, сифилиса и туберкулеза. Воспользоваться им сможет любой человек, независимо от наличия медицинских навыков», — говорится в сообщении.
Одноразовое использование устройства исключает риск заражения заболеваниями. После забора крови, результат отобразится на тест-полосках. Его предполагается распространять в аптечных сетях, а также через фельдшерско-акушерские пункты. В будущем его размер планируют уменьшить — он станет не больше шариковой ручки.
Разработка проекта поддержана грантом Фонда содействия инновациям в конкурсе «Умник» в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения». По мнению авторов, устройство поможет диагностировать развитие заболеваний на ранней стадии.