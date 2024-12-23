Запатентован ланцет для экспресс-диагностики ВИЧ и сифилиса

Одноразовое использование устройства исключает риск заражения заболеваниями. После забора крови, результат отобразится на тест-полосках. Его предполагается распространять в аптечных сетях, а также через фельдшерско-акушерские пункты. В будущем его размер планируют уменьшить — он станет не больше шариковой ручки.