Работа поликлиник в Хабаровске на новогодние каникулы 2025

В КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9» сообщили, что последним рабочим днем будет 28 декабря 2024 года. Выходными в медучреждении утвердили 29 и 31 декабря 2024 года, 1, 3, 5, 7 и 8 января 2025. В даты 30 декабря, 2, 4, 6 января больница будет работать с 8:00 до 15:00 (работает дежурная бригада) в поликлинике по ул. Строительная, 1. Кроме того, 30 декабря, 3, 6 января будет работать рентген-кабинет по адресу: улица Союзная, 80, с 10 до 13 часов (по направлению врача). Клинико-диагностическая лаборатория по адресу: улица Союзная, 78, будет открыта 30 декабря, 3 и 6 января с 8 до 13 часов (по направлению врача). В течение всех выходных и праздничных дней стационар будет работать круглосуточно. Телефоны горячей линии: поликлиника — 8 914−318−76−20, стационар — 8 962−228−05−14.