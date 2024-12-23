Работа поликлиник в Хабаровске на новогодние каникулы 2025

Хабаровский край готовится к встрече Нового года. В связи с праздником вполне ожидаемо будут корректировать графики работы поликлиники, почтовые отделения, магазины и другие нужные обществу структуры и заведения. Некоторые медучреждения уже озвучили скорректированные графики работы в новогодние праздники. Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы на предстоящих выходных в Хабаровске и не только в 2025 году.
В КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева сообщили, что на новогодних праздниках посетителей, доставленных по экстренным показаниям, будут принимать дежурные врачи приемного отделения. В 2024 году последним рабочим днем в консультативно-диагностической поликлинике больницы будет 28 декабря. В период с 30.12.2024 по 8.01.2024 прием пациентов в поликлинике осуществляться не будет. С 9 января работа всех подразделений больницы вернется в штатный режим.
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В КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9» сообщили, что последним рабочим днем будет 28 декабря 2024 года. Выходными в медучреждении утвердили 29 и 31 декабря 2024 года, 1, 3, 5, 7 и 8 января 2025. В даты 30 декабря, 2, 4, 6 января больница будет работать с 8:00 до 15:00 (работает дежурная бригада) в поликлинике по ул. Строительная, 1. Кроме того, 30 декабря, 3, 6 января будет работать рентген-кабинет по адресу: улица Союзная, 80, с 10 до 13 часов (по направлению врача). Клинико-диагностическая лаборатория по адресу: улица Союзная, 78, будет открыта 30 декабря, 3 и 6 января с 8 до 13 часов (по направлению врача). В течение всех выходных и праздничных дней стационар будет работать круглосуточно. Телефоны горячей линии: поликлиника — 8 914−318−76−20, стационар — 8 962−228−05−14.
В Комсомольске-на-Амуре поликлиники будут работать 30 декабря, 2, 4, 6 января по режиму субботы. В случае экстренной необходимости нужно звонить по телефонам 103 или 112.
Жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре убедительно просят соблюдать правила личной безопасности в период новогодних праздников. Помните — в зимнее время года нужно одеваться теплее, чтобы не получить обморожения, не злоупотребляйте алкогольными напитками, запускайте фейерверк согласно правилам: не направляйте залпы на человека и фасады зданий, держитесь на расстоянии от залпов. Соблюдение простых правил убережет от травм и ущерба здоровью, которые могут испортить ощущение праздника.