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Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели

В понедельник, 23 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные во Всеволожском районе, и пожелал всем удачной недели.

«Позади самый короткий день зимы и уходящего года. Солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и в северном полушарии начинается астрономическая зима. Но за ближайшую предновогоднюю неделю световой день прибавит целых 7 минут. Побольше солнца и света всем», — подписал губернатор фотографии.