Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели

«Позади самый короткий день зимы и уходящего года. Солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и в северном полушарии начинается астрономическая зима. Но за ближайшую предновогоднюю неделю световой день прибавит целых 7 минут. Побольше солнца и света всем», — подписал губернатор фотографии.