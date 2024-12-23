В Астане официально открыли лыжный сезон

В этой связи прошли соревнования по лыжным гонкам, передает официальный сайт столичного акимата.
Лыжные гонки проходили на дистанциях 500 метров и 2,5 км по нескольким возрастным категориям.
«Эта зима идеально подходит для проведения лыжных гонок. Причина, по которой мы запланировали открытие лыжного сезона именно на это время, связана с погодой. Опять же, толщина снега позволяет сделать лыжную трассу на высоком уровне. Лыжи — одни из самых популярных среди зимних видов спорта. В столице очень много людей, занимающихся лыжным спортом. Сегодня в открытии лыжного сезона принимают участие все, от мала до велика. Нашему самому старшему участнику 83 года. Помимо лыжных соревнований, на открытии лыжного сезона были организованы состязания по поясной борьбе, армрестлингу, перетягиванию каната, поднятию гири», — рассказал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ «Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астаны Кольбай Жанбек.
В прошедшем лыжном соревновании участники состязались в 7 возрастных категориях.
«Обилие людей в лыжный сезон производит хорошее впечатление. Сам занимаюсь плаванием. А в зимнее время я ориентируюсь на лыжи. Благодаря тому, что занимаюсь уже год, повысил выносливость. Уверен, что мои успехи в спорте будут способствовать и жизни», — сказал 9-летний Кеншилик Ахмат, один из самых юных участников лыжного сезона.
По окончании спортивного мероприятия призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.