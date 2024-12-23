В Астане официально открыли лыжный сезон

«Эта зима идеально подходит для проведения лыжных гонок. Причина, по которой мы запланировали открытие лыжного сезона именно на это время, связана с погодой. Опять же, толщина снега позволяет сделать лыжную трассу на высоком уровне. Лыжи — одни из самых популярных среди зимних видов спорта. В столице очень много людей, занимающихся лыжным спортом. Сегодня в открытии лыжного сезона принимают участие все, от мала до велика. Нашему самому старшему участнику 83 года. Помимо лыжных соревнований, на открытии лыжного сезона были организованы состязания по поясной борьбе, армрестлингу, перетягиванию каната, поднятию гири», — рассказал руководитель отдела планирования спортивно-массовых мероприятий КГУ «Дирекция проведения спортивно-массовых мероприятий» акимата города Астаны Кольбай Жанбек.