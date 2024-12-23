Иркутские больницы остаются без врачей

На заседании думы Иркутска 19 декабря замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова затронула одну очень серьезную тему: нехватка врачей в больницах города. Оказалось, что врачи не хотят оставаться в Иркутске и бегут в районы. Почему так происходит — давайте разберемся.
Начиналось все скромно — с обсуждения передачи участка в районе поселков Кирова и Горького в собственность Иркутской области для строительства там модульной врачебной амбулатории. Не так давно жителей этих поселков открепили от поликлиники № 8 в Ново-Ленино и передали в медсанчасть ИАПО в Иркутске II. Ездить туда крайне сложно, поэтому вопрос строительства поликлиники на месте стоит очень остро. Минздрав сказал: поликлинику построим, но не сейчас. А сейчас можно поставить там модульное быстровозводимое здание, в котором будут кабинеты терапевта, педиатра, забора анализов, физиокабинет, стоматологический кабинет, кабинет акушера-гинеколога и даже дневной стационар на 6−10 коек. Деньги на это в бюджет уже заложены, при положительном решении депутатов амбулатория будет построена уже в 2025 году. И тут замминистра Галина Синькова сказала следующую вещь: построить-то построим, но лицензирование могут затормозить, поскольку в амбулаторию могут не собрать нужную команду медиков.
А не набирается команда медиков, как оказалось, не только в небольшую будущую амбулаторию в поселках Кирова и Горького. Проблема с лицензированием из-за нехватки медиков в самое ближайшее время ждет новые учреждения здравоохранения, которые достраивают в Иркутске. Речь о детской поликлинике № 10 на Синюшке и поликлинике № 15 в Рабочем. Замминистра здравоохранения Галина Синькова назвала причину отсутствия нужного числа врачей: они уезжают в районы из-за денег и жилья.
В принципе, все знают, что в России действуют программы для привлечения медиков в сельские территории. Это «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Программы предусматривают выплату подъемных для медработников: от миллиона до полутора для врачей по программе «Земский доктор», до двух миллионов для врачей и до миллиона для фельдшеров, акушеров и медсестер по программе «Земский фельдшер». К тому же власти муниципалитетов стали активно пользоваться областными программами для строительства жилья для медработников. И вот выходит медик из университета или медсестра из училища, и перед ними встает выбор: остаться в Иркутске, снимать квартиру или комнату — или уехать в район.
Медианная зарплата медика в Иркутской области — 50 тысяч рублей. Подъемные в Иркутске — до 100 тысяч рублей. Есть компенсация аренды — до 15 тысяч рублей. Купить квартиру с такими условиями и современными процентами по ипотеке нереально. Поехать на работу в тот же Иркутский район, где в последние годы активно строят ФАПы и амбулатории, намного заманчивее. А есть еще и другие районы, где жилье могут дать неподалеку от больницы, где меньше пациентов и больше подъемные. Правда, есть условия о сроках работы и возможности смены места работы, но это уже никого не останавливает.
И не только молодые врачи, вчерашние выпускники вузов, делают выбор в пользу районов. По словам Галины Синьковой, на работу в Иркутский район, в райбольницу, ФАПы и амбулатории, перебрались многие медики, ранее работавшие в иркутской поликлинике № 4 в Первомайском. Там теперь ищут 15 специалистов: несколько терапевтов, хирургов, окулиста для взрослых, кардиолога для взрослых, онколога, гинекологов, педиатров…
— Я сама завкафедрой, мне они говорят: «Мы не останемся в Иркутске». Почему? Жить негде. Арендная плата сейчас выросла резко. Поэтому люди собираются ехать в районы и жить там в том жилье, которое им предоставят, — сказала Галина Синькова депутатам.
Пока проблема лицензирования двух иркутских новых поликлиник может быть решена привлечением интернов, которым что-то пообещают, чтобы они устраивались работать. Но это крайне временное решение.
Мэр Иркутска Руслан Болотов, участвовавший в заседании думы, предложил депутатам решить эту проблему, обратившись к областным властям с просьбой скорректировать постановление правительства, что позволит области строить жилье для медработников в Иркутске. Сейчас такой возможности нет. А остальные проблемы привлечения медицинских кадров в иркутские поликлиники и больницы депутаты решили выяснить уже в 2025 году. Для этого нужно будет провести отдельные слушания — вопрос больно обширный. И наболевший.