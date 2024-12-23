Иркутские больницы остаются без врачей

Начиналось все скромно — с обсуждения передачи участка в районе поселков Кирова и Горького в собственность Иркутской области для строительства там модульной врачебной амбулатории. Не так давно жителей этих поселков открепили от поликлиники № 8 в Ново-Ленино и передали в медсанчасть ИАПО в Иркутске II. Ездить туда крайне сложно, поэтому вопрос строительства поликлиники на месте стоит очень остро. Минздрав сказал: поликлинику построим, но не сейчас. А сейчас можно поставить там модульное быстровозводимое здание, в котором будут кабинеты терапевта, педиатра, забора анализов, физиокабинет, стоматологический кабинет, кабинет акушера-гинеколога и даже дневной стационар на 6−10 коек. Деньги на это в бюджет уже заложены, при положительном решении депутатов амбулатория будет построена уже в 2025 году. И тут замминистра Галина Синькова сказала следующую вещь: построить-то построим, но лицензирование могут затормозить, поскольку в амбулаторию могут не собрать нужную команду медиков.