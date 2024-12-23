Жителей Таганрога предупредили об отключениях электричества с 23 по 28 декабря

С 23 по 28 декабря в Таганроге будут проводиться плановые отключения электричества. Об этом накануне со ссылкой на ПАО «Россети» предупредила глава города Светлана Камбулова.
Сегодня, 23 декабря, электричество с утра и до 17 часов отключили по адресам: 12-й новый, 41−182, 3-й Линейный, 187−167, 4-й Линейный, 103−212, 3-я Линия, 167−202, 5-й Линейный, 172−203, 19-й Квартальный, 2−26а, 18-я Садовая площадка, 2−14,75−78, 11-й Новый, 43−62.
24 и 25 декабря с 9 до 17 часов обесточенными будут 12-й Новый, 41−182, 3-й Линейный, 187−167, 4-й Линейный, 103−212, 3-я Линия, 167−202, 5-й Линейный, 172−203, 19-й Квартальный, 2−26а, 18-я Садовая площадка, 2−14,75−78, 11-й Новый, 43−62.
26, 27 и 28 декабря с 9 до 17 часов отключения затронут адреса: 12-й Новый, 44−24, 17-я Садовая площадка, 1−14,77,75,78,73, 11-й Новый, 24−33, 2-й Линейный, 190−170, Маршала Жукова, 190−170.
Электроснабжение должны возвращать без предупреждения.