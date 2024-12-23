Сразу несколько температурных рекордов зафиксировали в Казахстане в ноябре

Как рассказали в госметеослужбе, в первой декаде ноября зафиксированы несколько рекордов: 3 ноября на метеостанции Балхаш температура достигла +15,9°C, был обновлен рекорд 1955 года (+15,8°С), на метеостанции Павлодар температура повысилась до отметки +15,6°C, обновив рекорд 1988 года (+13,7°C).
В начале второй декады ноября антициклон из районов Карского моря охватил большую часть Казахстана, обусловив похолодание ночью до −11…-19°С, на юге — до −5…-10°С. В отдельных районах центра и востока столбики термометров понижались до отметки −23…-29°С, 13 ноября на метеостанции Актогай в Карагандинской области температура воздуха достигла −26,2°C, был обновлен рекорд 2018 года (-25,1°С).
На протяжении всего месяца циклоны с активными атмосферными фронтами обусловили усиление ветра и осадки на большей части республики. Не обошлось и без рекордов. К примеру, 24 ноября на метеостанции Шокпар в Жамбылской области порывы ветра достигали 36 м/с. В Астане средняя за месяц температура воздуха составила −3,5 градуса, что выше нормы на 1,7 градуса.
Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 ноября −14,8 градуса, 3 ноября самая высокая температура воздуха составила +13,6 градуса. Осадков за месяц выпало 38 мм при норме 29 мм.