Сразу несколько температурных рекордов зафиксировали в Казахстане в ноябре

На протяжении всего месяца циклоны с активными атмосферными фронтами обусловили усиление ветра и осадки на большей части республики. Не обошлось и без рекордов. К примеру, 24 ноября на метеостанции Шокпар в Жамбылской области порывы ветра достигали 36 м/с. В Астане средняя за месяц температура воздуха составила −3,5 градуса, что выше нормы на 1,7 градуса.