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Декабрь может стать самым тёплым в Пермском крае за последние 18 лет

Сейчас среднемесячная температура выше на 4,4 градуса.

Сейчас в Ричмонде: -5° 2 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Freepik

Декабрь 2024 года может стать самым тёплым в Пермском крае за последние 18 лет, сообщает сайт проекта «Опасные природные явления».

Как рассказал автор проекта, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, тёплая погода в последнюю неделю 2024 года будет наблюдаться в северной части Европейской территории России и на севере Западной Сибири. Температура воздуха отклонится от нормы более чем на 10 градусов из-за поступления тёплого воздуха, который придёт из Европы и Северной Атлантики. В Пермском крае также ожидается аномальное потепление.

«На севере Пермского края неделя также будет аномально тёплой — на 8−10˚ теплее климатической нормы. Но в период с 24 по 26 декабря впервые за нынешнюю зиму проявится влияние гребня Сибирско-Казахстанского антициклона», — рассказывает эксперт Шихов.

Из-за антициклона в южной и центральной части края ожидается холодный и малооблачный период с температурой до −18 градусов. В то же время осадки придут в регион во второй половине недели.

По данным специалистов, тёплая погода установится в регионе с 27 декабря и продержится до конца года. Среднемесячная температура может оказаться теплее, чем в 2015 и 2019 годах.

Как пояснил сайту perm.aif.ru Андрей Шихов, сейчас среднемесячный показатель отклоняется от нормы на 4,4 градуса, а к концу месяца аномалия может составить около 5 градусов. В этом случае декабрь может оказаться самым тёплым с 2006 года.