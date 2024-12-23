Декабрь может стать самым тёплым в Пермском крае за последние 18 лет

Как рассказал автор проекта, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, тёплая погода в последнюю неделю 2024 года будет наблюдаться в северной части Европейской территории России и на севере Западной Сибири. Температура воздуха отклонится от нормы более чем на 10 градусов из-за поступления тёплого воздуха, который придёт из Европы и Северной Атлантики. В Пермском крае также ожидается аномальное потепление.