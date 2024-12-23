Черт украл месяц в театре «У Моста»

— Мы хотели, чтобы взрослые ненадолго почувствовали себя детьми и окунулись в сказку, — рассказал художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов о спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+), который показали в театре накануне Нового года.
Да и в афише жанр спектакля значится как «сказка для взрослых».
А главным ее героем стал… нет, не кузнец Вакула, а Черт. Тот самый Черт, который украл месяц, запорошил путь казакам и страстно крутился вокруг Солохи. Именно благодаря ему закручивается весь сюжет, заставляющий зрителей от души смеяться. Василий Скиданов сделал своего персонажа хоть и пронырливым, но очень обаятельным.
В абсолютном соответствии с названием действие спектакля происходит только на хуторе — петербургские сцены Сергей Федотов исключил. Да и в них ли суть — главное, что царицыны черевички Вакула привез. Зато атмосфера предрождественского вечера в Малороссии с колядками, песнями и гуляниями казаков передана очень по-гоголевски, с «настоящей веселостью, искренней, непринужденной, без жеманства, без чопорности», как отзывался об этом произведении Пушкин.