Черт украл месяц в театре «У Моста»

В абсолютном соответствии с названием действие спектакля происходит только на хуторе — петербургские сцены Сергей Федотов исключил. Да и в них ли суть — главное, что царицыны черевички Вакула привез. Зато атмосфера предрождественского вечера в Малороссии с колядками, песнями и гуляниями казаков передана очень по-гоголевски, с «настоящей веселостью, искренней, непринужденной, без жеманства, без чопорности», как отзывался об этом произведении Пушкин.