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За выходные с улиц Иркутска вывезли более двух тысяч тонн снега

На дороги города вышли 140 человек и 60 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более двух тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за прошедшие выходные. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, уборку проводили как днем, так и ночью, также использовали специализированную технику.

Вручную привели в порядок тротуары на улицах Челнокова, Лермонтова, Дзержинского, Чкалова и других. Механизированная очистка потребовалась на Безбокова, Карла Маркса, Сухэ-Батора, в микрорайоне Юбилейном. Убрали пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

— На дороги города вышли 140 человек и 60 единиц техники. Снег вывезли с Олонской, Трактовой, Профсоюзной, Маяковского, Академической, Волжской, Кожова, Депутатской, Ударника, Мира, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Чтобы не затруднять движение транспорта, лестницы, проезжие части и мусор убирают по ночам. Тротуары посыпают противогололедным материалом. Сейчас работы продолжаются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар произошел на Курганской в Иркутске ночью 22 декабря.