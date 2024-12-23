За выходные с улиц Иркутска вывезли более двух тысяч тонн снега

Более двух тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за прошедшие выходные. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, уборку проводили как днем, так и ночью, также использовали специализированную технику.
Вручную привели в порядок тротуары на улицах Челнокова, Лермонтова, Дзержинского, Чкалова и других. Механизированная очистка потребовалась на Безбокова, Карла Маркса, Сухэ-Батора, в микрорайоне Юбилейном. Убрали пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.
— На дороги города вышли 140 человек и 60 единиц техники. Снег вывезли с Олонской, Трактовой, Профсоюзной, Маяковского, Академической, Волжской, Кожова, Депутатской, Ударника, Мира, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Чтобы не затруднять движение транспорта, лестницы, проезжие части и мусор убирают по ночам. Тротуары посыпают противогололедным материалом. Сейчас работы продолжаются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар произошел на Курганской в Иркутске ночью 22 декабря.